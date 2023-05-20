زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب جنوب المحيط الهادئ
AzerTAg.az
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٢١]
باكو، 20 مايو، (اذرتاج)
وقع زلزال بلغت قوته 7.4 درجات قبالة سواحل كاليدونيا الجديدة للمحيط الهادئ.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ان مركز الزلزال كان على بُعد 416 كيلومتر من عاصمة كاليدونيا الجديدة مدينة نوميا. وكان عمق البؤرة يبلغ 45 كيلومترا.
ولم تتوفر معلومات حتى الآن حول أي أضرار محتملة أو وقوع إصابات.
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