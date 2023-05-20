نقل 7.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر "باكو – تبليسي – أرضروم"
AzerTAg.az
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٢٨]
باكو، 20 مايو، (اذرتاج)
تم نقل 14 مليارا و711.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري، الأمر الذي ارتفع 5.7 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022.
وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 49.9 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل 7 مليارات و346.4 مليون متر مكعب من الحجم العام نفذ عبر خط "باكو – تبليسي – أرضروم" خط أنابيب جنوب القوقاز.
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