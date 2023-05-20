أذربيجان تشارك في معرض "منتجات الحلال – روسيا 2023"

باكو، 20 مايو (أذرتاج)

شاركت أذربيجان في المعرض الروسي الدولي لمنتجات الحلال في مدينة قازان بجمهورية تاتارستان. وعرضت فيه منتجات اذربيجانية وقدِّمت للزوار معلومات عن فرص الاستثمار والعمل في أذربيجان وامكانيات اقتصادية في قره باغ.

أفادت أذرتاج ان المنتجات الأذربيجانية عرضت في جناح خاص، بدعم من وكالة ترويج التصدير والاستثمار (اذبرومو) ووكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا).

تفقد نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهين مصطافايف والوفد المرافق له الجناح في 19 مايو.

عرضت فيه منتجات مختلفة من اللحوم وعصير الرمان عصائر الفواكه والمربيات والشاي وغيرها من المنتجات الأذربيجانية الصنع.

الى جانب ذلك، قدمت كوبيا وأذبرومو ووكالة تنمية المناطق الاقتصادية ومركز تحليل وتنسيق الثورة الصناعية الرابعة والوكالة الحكومية للسياحة لزوار الجناح الاذربيجاني معلومات عن إمكانيات الاستثمار وتسهيلات لرواد الاعمال والظروف الملائمة الموجودة في المناطق الاقتصادية والامكانيات السياحية وتطبيق الابتكارات والمبادرات في مجال تطوير الاقتصاد الرقمي.

كذلك قدمت في الجناح معلومات وعروض عن إمكانيات اقتصادية في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال.

يجب الذكر ان معرض "منتجات الحلال – روسيا 2023" نظم في اطار المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "العالم الإسلامي وروسيا: منتدى كازان 2023".