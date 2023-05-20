تصدير 33.7 ألف طن من المعادن الحديدية ومنتجاتها خلال 4 أشهر

باكو، 20 مايو، )أذرتاج(

تم تصدير 33.7 ألف طن من المعادن الحديدية ومنتجاتها خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج في إشارة إلى لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة المعادن الحديدية المصدرة والمنتجات المصنوعة منها بلغت 32.8 مليون دولار. يذكر أنه تم تصدير 52.8 ألف طن من المعادن الحديدية ومنتجاتها بقيمة 48.2 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2022.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم تصدير 180.4 ألف طن من البلاستيك والمنتجات المصنوعة منه. وبلغت قيمة المواد البلاستيكية والمنتجات المصنوعة منها 160.7 مليون دولار. تم تصدير 134 ألف طن من البلاستيك والمنتجات المصنوعة منها بقيمة 140.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتم تصدير 27.4 ألف طن ألمنيوم بقيمة 73.4 مليون دولار.