قصائد الشاعرة الأذربيجانية "ربيجة ناظم قيزي" على بوابة أدبية في إسبانية

باكو، 20 مايو (أذرتاج)

نشرت بوابة "Trabalibros" الأدبية الإسبانية قصائد "قصيدة مضطربة"، و"أرسل لي صورة" المترجمة إلى اللغة الإسبانية للشاعرة الموهوبة "ربيجة ناظم قيزي"، وذلك في إطار مشروع مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني "الأدب الأذربيجاني المعاصر".

نشرت بوابة "Trabalibros" الأدبية الإسبانية قصائد "قصيدة مضطربة"، و"أرسل لي صورة" المترجمة إلى اللغة الإسبانية للشاعرة الموهوبة "ربيجة ناظم قيزي"، وذلك في إطار مشروع مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني "الأدب الأذربيجاني المعاصر".

وقد قامت بترجمة القصائد التي تسبقها معلومات عن إبداع الشاعرة السيدة "أيسيل علييفا" متخصصة في اللغة الإسبانية بالمركز، وحررتها السيدة "إيفا كونتريراس" عالمة في اللغة الإسبانية وآدابها.

وتجدر الإشارة إلى أن بوابة "Trabalibros" التي تتمتع بجمهور واسع من القراء تنشر بانتظام على موقعها أعمال أشهر الكتاب والشعراء أمثال: "خوان رولفو"، و"توماس مان"، و"فلاديمير نابوكوف"، و"فولفجانج جوته"، و"ميغيل ديليبس"، و"فيديريكو جارسيا لوركا" وغيرهم.

الشاعرة "ربيجة ناظم قيزي" (1979م)

· شاعرة ومترجمة؛

· حصلت على درجة الماجستير في الأدب من جامعة أذربيجان التربوية الحكومية عام 2008م؛

· منذ عام 1998م عملت كمراسلة ومترجمة ومحررة في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية وقنوات تلفزيونية عبر الإنترنت؛

· لها عديد من كتب القصائد مثل: "قبلك"، و"الحب العرضي"، و"انتفاضة المظلات"، و"تقبيل الوقت" وغيرها؛

· قامت بترجمة بعض الأعمال للمشاهير أمثال: مذكرات "حياتي" للكاتب المسرحي الألماني "ريتشارد فاغنر"، ورواية "وحيد" للكاتب المسرحي السويدي "أوغست ستريندبرغ"، وراية "إعماء" للكاتب النمساوي "إلياس كانيتي"، و"الأعمال المختارة" للأديب الفرنسي "رومان رولان".