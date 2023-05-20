الجمارك تكشف عن حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية

باكو، 20 مايو، )أذرتاج(

كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المستوردة من المعادن الحديدية ومصنوعاتها إلى البلد خلال 4 أشهر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الجمارك أن حجم الواردات من المعادن الحديدية ومصنوعاتها خلال الفترة المذكورة بلغ 278.4 ألف طن.

وزادت قيمة المعادن الحديدية ومصنوعاتها المستوردة خلال الفترة المشار إليها 308.9 مليون دولار.

يذكر أن البلد استورد خلال العام الماضي نحو 211.4 ألف طن من المعادن الحديدية ومصنوعاتها بقيمة 290.9 مليون دولار.

صدرت البلاد 93.5 ألف طن من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية.

بلغت قيمة الصادرات من البلاستيك ومنتجات البلاستيك 168.6 مليون دولار أمريكي.

يذكر أنه تم تصدير 63.3 ألف طن من منتجات البلاستيك والبلاستيك بقيمة 139.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.