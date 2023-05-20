البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 20 مايو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 20 مايو أيار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0073
أورو EUR 1 1.8298
دولار أسترالي AUD 1 1.1277
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3443
درهم إماراتي AED 1 0.4630
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0861
كرون دنماركي DKK 1 0.2473
لاري جورجي GEL 1 0.6731
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2587
دينار الكويت KWD 1 5.5304
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3812
بيسو المكسيك MXN 1 0.0948
جنيه مصري EGP 1 0.0550
لاي مولدوفا MDL 1 0.0948
كرون النرويج NOK 1 0.1586
زلوتي بولندا PLN 1 0.4055
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194
روبل روسي RUB 1 0.0211
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.291
دولار سنغافورة SGD 1 1.273
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1561
دولار تايوان TWD 1 0.0552
ليرة تركيا TRY 1 0.0858
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0460
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.052
كرون التشيك CZK 1 0.0793
يوان الصين CNY 1 0.2457
جنيه بريطاني GBP 1 2.1077
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4667
كرون السويد SEK 1 0.1626
فرنك سويسرا CHF 1 1.8786
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1268
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2501
بيسو تشيلي CLP 100 0.2106
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116
ريال إيران IRR 100 0.004
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