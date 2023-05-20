أذربيجان تشارك في مؤتمر دولي حول التغير المناخي في النرويج

باكو، 20 مايو (أذرتاج)

سيناقش مؤتمر الفضاء حول التغير المناخي – 2023" المزمع انعقاده في مدينة أوسلو عاصمة النرويج، موضوع "النار والجليد: مكان للعمل المناخي".

أفادت أذرتاج نقلا عن المجلس الوطني ان عضو لجنة السياسة الاقتصادية والصناعة وريادة الاعمال لدى البرلمان وقار بايراموف سيزور النرويج للمشاركة في المؤتمر في 22 مايو.

سينظم المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية والوكالة النرويجية للفضاء، سيناقش مستقبل الأنشطة الفضائية وامكانيات المساهمة في جهود تقليل التغير المناخي العالمي، سيجرى تبادل الآراء.

ستختتم زيارة النائب الاذربيجاني في 26 مايو.