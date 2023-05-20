قرية يوخاري سيدأحمدلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 20 مايو (أذرتاج)

تقع يوخاري سيدأحمدلي لمحافظة فضولي في المنطقة السهلية في الضفة اليسرى لنهر قوروتشاي. كان معظم السكان يشتغلون بالزراعة وزراعة العنب وتربية الماشية.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية إبان الحرب القراباغية الأولى عام 1993. تم تدمير القرية بالكامل في فترة الاحتلال.

حرر القرية الجيش الاذربيجاني المغوار في 7 نوفمبر عام 2020 في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.