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    قطر تدين بشدة اقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٩]
    قطر تدين بشدة اقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم

    باكو، 20 مايو (أذرتاج)

    أدانت دولة قطر بأشد العبارات قيام قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم.

    وأكدت في الوقت ذاته أنه تم إجلاء طاقم السفارة سابقا ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء، حسبما أفادت وكالة الانباء القطرية.

    وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات القتال الدائر في السودان، وملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الإجرامي المشين والذي يمثل انتهاكا للقانون والاتفاقات الدولية، حسبما نشرت الوكالة.

    وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال.

    كما أعربت عن تطلع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.

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