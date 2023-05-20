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    اقتصاد


    تصدير 100.4 ألف طن من فحم الكوك

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٠]
    تصدير 100.4 ألف طن من فحم الكوك

    باكو، 20 مايو، (اذرتاج)

    تم تصدير 100.4 ألف طن من فحم الكوك خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 35 مليونا و981.7 ألف دولار أمريكي.

    يذكر انه تم تصدير حوالي 57 ألف طن من فحم الكوك البترولي من الدولة في نفس الشهرين من عام 2022 وبلغت قيمة الصادرات 10 ملايين و764 ألف دولار أمريكي.

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