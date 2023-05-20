أذربيجان: 11 حالة إصابة بكورونا في 20 مايو

باكو، 20 مايو، (اذرتاج)

سجلت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و9 حالات التعافي وحالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 20 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و727 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 821 ألف و376 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و272 مريض منهم ويستمر علاج 79 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1144 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و610 ألف و914 فحص طبي.