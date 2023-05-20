في إطار عامها للشباب.. الإيسيسكو تطلق مسابقة لصناعة محتوى رقمي لتعلم العربية

باكو، 20 مايو (أذرتاج)

تعلن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن إطلاق "المسابقة الشبابية لصناعة محتوى رقمي لتعلم العربية"، في إطار عام الإيسيسكو للشباب، الذي يحظى برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وتهدف المسابقة، التي يشرف على تنظيمها مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها، إلى التشجيع على الإبداع الرقمي والابتكار باللغة العربية، ودعم المواهب الشبابية وتمكينهما من إبراز قدراتها الإبداعية في مجال إنتاج وتصميم برامج إلكترونية وتطبيقات تعليمية ومنصات ومحتويات متطورة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ويمكن للراغبين الترشح للمشاركة في المسابقة، اعتبارا من اليوم السبت (20 مايو 2023) وإلى نهاية شهر أغسطس 2023، حيث يتطلب الترشح استيفاء الشروط الآتية:

- أن لا يزيد عمر المترشح عن 40 عاما عند فتح باب الترشح (20 مايو 2023)

- أن يتضمن المحتوى المقدم أفكارا جديدة مبتكرة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

- أن يكون المحتوى مبنيا على مصادر ومراجع علمية موثوقة

- أن يراعي المحتوى تنمية المهارات اللغوية الأربع (الاستماع، المحادثة، القراءة، الكتابة)

- أن تكون المشاركة باللغة العربية الفصحى، وأن تخلو المحتويات من الأخطاء اللغوية

- أن يقدم المشارك شهادة إقرار بأصالة المحتوى وعدم الاعتماد كليا على ما تقدمه تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعروفة

- أن يرفق مقطع فيديو تتراوح مدته بين 5 و10 دقائق يشرح التصميم أو التطبيق أو البرنامج أو المنصة، ويبين أهدافه وخصائصه وطريقة اشتغاله

- أن ترسل السيرة الذاتية مرفقة باستمارة الترشح مملوءة بشكل كامل، ويتم تحميل الاستمارة عبر الرابط:

‏ http://www.icesco.org/wp-content/uploads/2019/12/استمارة-الترشيح-لمسابقة-الأيسيسكو-الشبابية-لتعليم-اللغة-العربية-.pdf

- إرسال جميع المشاركات على البريد الإلكتروني: [email protected]

وعقب إغلاق باب الترشح، نهاية شهر أغسطس المقبل، ستتولى لجنة متخصصة تضم عددا من الخبراء في مجالات حوسبة اللغات والبرمجيات وتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها تقييم المشاركات واختيار ثلاثة فائزين، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على 5 آلاف دولار أمريكي، والفائز بالمركز الثاني على 3 آلاف دولار، والفائز بالمركز الثالث على ألفي دولار، بالإضافة إلى منحهم شهادات تقديرية.

وسوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين من خلال موقع الإيسيسكو الإلكتروني وعبر رسائل رسمية إلى الجهات المعنية، كما سيتم عقد حفل توزيع الجوائز خلال الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في شهر ديسمبر 2023.