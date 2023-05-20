أذربيجان: تطعيم 146 جرعة من لقاح كورونا في 20 مايو

باكو، 20 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 146 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 20 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 54 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و70 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 20 شخصا الجرعة الثالثة وجرعين تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و963 ألف و957 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و411 ألف و241 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و883 ألف و224 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و403 ألف و289 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 ألف و203 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.