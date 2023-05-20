رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني يهنئ الرئيس علييف

باكو، 20 مايو، أذرتاج بعث رئيس وزراء جمهورية العراق محمد شياع صبار حاتم السوداني ببرقية تهنئة الى الرئيس إلهام علييف. أفادت أذرتاج ان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني هنأ باسم العراق حكومة وشعبا الرئيس إلهام علييف والشعب الأذربيجاني الصديق بمناسبة العيد الوطني الأذربيجاني يوم الجمهورية 28 مايو. وتمنى رئيس الوزراء العراقي للرئيس إلهام علييف موفور الصحة والسعادة والنجاح وللشعب الأذربيجاني السلام والأمن والرقي .

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