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    سياسة


    مواطنو تركيا في أذربيجان يصوتون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٨:٤٤]

    باكو، 20 مايو، أذرتاج

    فتح مركز الاقتراع المقام لدى سفارة تركيا في باكو أبوابه امام الناخبين الاتراك المقيمين في أذربيجان صباح اليوم 20 مايو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

    وتختتم عملية التصويت في 22 مايو.

    ويمكن لمواطني تركيا المقيمين في أذربيجان أن يدلوا بأصواتهم لدى مراكز الاقتراع المقامة لدى سفارة تركيا في باكو وكذلك في القنصليتين العامتين في كنجة ونخجوان.

    يذكر أن أيا من المرشحين إلى رئاسة تركيا في الانتخابات الرئاسية المنظمة في تركيا في 14 مايو لم يتجاوزوا الحد الـ50 في المائة وتنظم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو.

    وفي الجولة الأولى حصل الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان على 52ر49 في المائة والزعيم المعارض كمال كليجدار اوغلو على 88ر44 في المائة من أصوات الناخبين.

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