أذربيجان: تطعيم 32 جرعة من لقاح كورونا في 21 مايو

باكو، 22 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 32 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 21 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 13 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و6 أشخاص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 11 شخصا الجرعة الثالثة وجرعين تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و963 ألف و989 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و411 ألف و254 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و883 ألف و230 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و403 ألف و300 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 ألف و205 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.