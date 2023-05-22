مراسم استقبال رسمي للرئيس الاذربيجاني في فيلنيوس

فيلنيوس، 22 مايو، (أذرتاج) أقيمت مراسم استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في القصر الرئاسي بفيلنوس يوم 22 مايو. أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تقديرا لمقدم الرئيس إلهام علييف في الساحة المزينة بأعلام كلا البلدين. استقبل الرئيس الليتواني كيتاناس ناوسيدا وقرينته ديانا ناوسيدين الرئيسَ الاذربيجاني إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا. رحب رئيس حرس الشرف برئيس جمهورية أذربيجان. وعزف النشيد الوطني لأذربيجان وليتوانيا. واستعرض الرئيس الليتواني كيتاناس ناوسيدا والرئيس الاذربيجاني إلهام علييف حرس الشرف. وقدم كل رئيس أعضاء وفده للآخر. ثم التقطت صورة تذكارية. كتب الرئيس الأذربيجاني وقرينته السيدة الأولى كلماته في كتاب ضيوف الشرف.

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