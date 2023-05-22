توقيع وثائق بين أذربيجان وليتوانيا

فيلنيوس، 22 مايو، (أذرتاج)

جرى اليوم في فيلنوس حفل توقيع وثائق اذربيجانية ليتوانية بحضور رئيسي جمهوريتي أذربيجان وليتوانيا إلهام علييف وكيتاناس ناوسيدا.

أفادت وكالة اذرتاج ان "اتفاقية التعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والموارد الطبيعية لجمهورية أذربيجان ووزارة البيئة لجمهورية ليتوانيا" وقعت من قبل وزير البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجاني مختار باباييف ووزير البيئة الليتواني سيموناس جينتفيلاس.

وقع وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني فريد قايبوف ووزيرة الضمان الاجتماعي والعمل الليتوانية السيدة مونيكا نافيتسكيين على "اتفاقية بشأن التعاون في مجال سياسة الشباب بين وزارة الشباب والرياضة لجمهورية أذربيجان ووزارة الضمان الاجتماعي والعمل لجمهورية ليتوانيا".

وقع المدعي العام الأذربيجاني كامران علييف والمدعية العامة الليتوانية السيدة نيدا غرونسكين على "برنامج التعاون لسنوات 2024-2025 بين مكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان ومكتب المدعي العام لجمهورية ليتوانيا".