لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان وليتوانيا
AzerTAg.az
٢٢.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٤٩]
فيلنيوس، 22 مايو، (أذرتاج)
عقد اليوم في فيلنيوس لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية ليتوانيا كيتاناس ناوسيدا.
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