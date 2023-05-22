باكو تستضيف مؤتمرا بتنظيم مشترك من قبل المجلس الوطني والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

باكو، 22 مايو، أذرتاج

انطلقت فعاليات مؤتمر دولي في موضوع "دور البرلمانات الوطنية في ترويج الأمن والاستقرار عبر الاقتصاد الأخضر وتنسيق النقل والتنمية المستدامة" بعاصمة أذربيجان باكو في 22 مايو اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج أن المؤتمر يعقد بتنظيم مشترك من قبل المجلس الوطني والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتجرى على هامش المؤتمر حلقات نقاش في مواضيع "دور المفهوم الأخضر والتكنولوجيا في إعادة تأهيل التنمية والاقتصاد المستدامين" و"تعزيز استدامة سلاسل التموين عبر تسهيل النقل والتجارة الدوليين من اجل التنمية المستدامة".