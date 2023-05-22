ارتفاع حجم المنتجات النفطية المصدرة

باكو، 22 مايو، (اذرتاج)

تم تصدير أكثر من 377 الف طن من النفط والمنتجات النفطية التي تم الحصول عليها من الصخور البيتومينية خلال أشهر يناير – أبريل من عام 2023. قيمة المنتجات المصدرة أكثر من 226 مليون دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن البلد صدر 193.7 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 110.7 مليون دولار خلال عام 2022.