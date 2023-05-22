رئيسا أذربيجان وليتوانيا يدليان ببيانين للصحافة

باكو، 22 مايو، أذرتاج أدلى رئيسا أذربيجان إلهام علييف وليتوانيا جيتاناس ناؤسيدا ببيانين للصحافة في 22 مايو.

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