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    أخبار رسمية


    رئيسا أذربيجان وليتوانيا يدليان ببيانين للصحافة

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٢:٥‎٧]

    باكو، 22 مايو، أذرتاج

    أدلى رئيسا أذربيجان إلهام علييف وليتوانيا جيتاناس ناؤسيدا ببيانين للصحافة في 22 مايو.

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    رئيسا أذربيجان وليتوانيا يدليان ببيانين للصحافة رئيسا أذربيجان وليتوانيا يدليان ببيانين للصحافة رئيسا أذربيجان وليتوانيا يدليان ببيانين للصحافة رئيسا أذربيجان وليتوانيا يدليان ببيانين للصحافة رئيسا أذربيجان وليتوانيا يدليان ببيانين للصحافة رئيسا أذربيجان وليتوانيا يدليان ببيانين للصحافة رئيسا أذربيجان وليتوانيا يدليان ببيانين للصحافة رئيسا أذربيجان وليتوانيا يدليان ببيانين للصحافة رئيسا أذربيجان وليتوانيا يدليان ببيانين للصحافة رئيسا أذربيجان وليتوانيا يدليان ببيانين للصحافة رئيسا أذربيجان وليتوانيا يدليان ببيانين للصحافة رئيسا أذربيجان وليتوانيا يدليان ببيانين للصحافة