لقاء بين سيدتي أذربيجان وليتوانيا الأوليين في ويلنيوس

باكو، 22 مايو، أذرتاج جرى لقاء في 22 مايو اليوم في فيلنيوس بين السيدتين الأوليين الأذربيجانية مهربان علييفا والليتوانية ديانا ناؤسيدينه.

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