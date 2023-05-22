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    أخبار رسمية


    لقاء بين سيدتي أذربيجان وليتوانيا الأوليين في ويلنيوس

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٣:٠٠]
    لقاء بين سيدتي أذربيجان وليتوانيا الأوليين في ويلنيوس

    باكو، 22 مايو، أذرتاج

    جرى لقاء في 22 مايو اليوم في فيلنيوس بين السيدتين الأوليين الأذربيجانية مهربان علييفا والليتوانية ديانا ناؤسيدينه.

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