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    زلزال بقوة 5.3 درجة في أفغانستان

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٣:١٢]
    زلزال بقوة 5.3 درجة في أفغانستان

    باكو، 22 مايو، (اذرتاج)

    وقع اليوم زلزال بقوة 5.3 درجة في شمال شرق أفغانستان بالقرب من حدود باكستان وطاجيكستان.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل في أوروبا والمحيط الهادئ ان مركز الزلزال يقع على بعد 35 كيلومترا جنوب غرب قرية إشكاشم الطاجيكية وكان مصدره 80 كيلومترا تحت سطح الأرض.

    لا توجد معلومات حول الدمار والخسائر البشرية.

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