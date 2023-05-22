زلزال بقوة 5.3 درجة في أفغانستان
AzerTAg.az
٢٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٣:١٢]
باكو، 22 مايو، (اذرتاج)
وقع اليوم زلزال بقوة 5.3 درجة في شمال شرق أفغانستان بالقرب من حدود باكستان وطاجيكستان.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل في أوروبا والمحيط الهادئ ان مركز الزلزال يقع على بعد 35 كيلومترا جنوب غرب قرية إشكاشم الطاجيكية وكان مصدره 80 كيلومترا تحت سطح الأرض.
لا توجد معلومات حول الدمار والخسائر البشرية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٢.٠٥.٢٠٢٣ [٢٠:١٨]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٠٢]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٤٩]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٢١]
٢٣.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٠٤]
٢٢.٠٥.٢٠٢٣ [٢٠:١٥]
٢٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٩:٤١]
٢٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٩:٣٦]
٢٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٢:٠٢]
٢٣.٠٥.٢٠٢٣ [١١:١٤]
٢٣.٠٥.٢٠٢٣ [١١:١٢]
٢٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٠:١٨]
١٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:١٠]
١٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٦:٣٧]
٠٤.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٥٢]
٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٣٧]
٢٢.٠٥.٢٠٢٣ [٢٠:٣٢]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:٢٧]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٢:٢٨]
١٨.٠٥.٢٠٢٣ [١٣:٤٠]
٢٣.٠٥.٢٠٢٣ [١٢:٠٢]
٠٩.٠٥.٢٠٢٣ [١٦:٣٥]
٠٨.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:١٠]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥٩]
٢٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٥٣]
٢٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٥٢]
٢٢.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٠٩]
٢٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٠:٣٩]
٢٢.٠٥.٢٠٢٣ [٢٠:٤٥]
٢٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٠٥]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٨:٥٠]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٣:٥٨]
٢٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٨:٢٠]
٢٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:٥٥]
٢٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٢:٣٥]
٢٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٥٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك