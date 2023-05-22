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    نائب وزير الخارجية للنواب الأمريكان: قرارات أحادية الجانب الصادرة عن نواب الكونغريس الأمريكي تضرّ مفاوضات السلام

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٤:٣٦]

    باكو، 22 مايو، أذرتاج

    قال نائب وزير الخارجية الأذربيجاني ائلنور محمدوف في لقاءات عقدها مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب للكونغريس الأمريكي على هامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكية إن المعلومات التي لا توافق مع الحقيقة ولا صحة لها التي قدمتها المنظمات الأرمينية المتطرفة الناشطة في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إنشاء نقطة التفتيش الحدودية "لاتشين" وتقدم أعضاء الكونغريس الأمريكي في اطار ذلك بقرارات أحادية الجانب وغير خادمة للمصالح الأمريكية الوطنية يضر العلاقات بين البلدين من جهة ومفاوضات السلام من جهة أخرى.

    وخلال اللقاءات أحيط الطرف المقابل علما بالعلاقات الثنائية الأمريكية الأذربيجانية وكذلك التطورات الجارية في المنطقة وفي الوقت ذاته بمفاوضات السلام مع أرمينيا. كما قدمت إلى أعضاء الكونغريس معلومات حول تهديدات الألغام لمستمرة في الفترة ما بعد النزاع وأعمال إعادة البناء والتأهيل.

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    نائب وزير الخارجية للنواب الأمريكان: قرارات أحادية الجانب الصادرة عن نواب الكونغريس الأمريكي تضرّ مفاوضات السلام نائب وزير الخارجية للنواب الأمريكان: قرارات أحادية الجانب الصادرة عن نواب الكونغريس الأمريكي تضرّ مفاوضات السلام نائب وزير الخارجية للنواب الأمريكان: قرارات أحادية الجانب الصادرة عن نواب الكونغريس الأمريكي تضرّ مفاوضات السلام نائب وزير الخارجية للنواب الأمريكان: قرارات أحادية الجانب الصادرة عن نواب الكونغريس الأمريكي تضرّ مفاوضات السلام نائب وزير الخارجية للنواب الأمريكان: قرارات أحادية الجانب الصادرة عن نواب الكونغريس الأمريكي تضرّ مفاوضات السلام نائب وزير الخارجية للنواب الأمريكان: قرارات أحادية الجانب الصادرة عن نواب الكونغريس الأمريكي تضرّ مفاوضات السلام