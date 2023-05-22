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    اقتصاد


    تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس 112 مليون دولار

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٧]
    تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس 112 مليون دولار

    كييف، 22 مايو، (اذرتاج)

    تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس 112 مليون دولار خلال اشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج ان أذربيجان قامت بتصدير المنتجات بقيمة 10.1 مليون دولار الى بيلاروس بينما استوردت منها بقيمة 102.1 مليون دولار.

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