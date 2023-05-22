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    أخبار رسمية


    مأدبة عشاء على شرف الرئيس الاذربيجاني وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا في فيلنيوس

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٩]

    فيلنيوس، 22 مايو، (أذرتاج)

    باسم رئيس جمهورية ليتوانيا كيتاناس ناوسيدا وقرينته ديانا ناوسيدين، أقيمت مأدبة عشاء رسمية على شرف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا في فيلنيوس في 22 مايو.

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