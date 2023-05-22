مأدبة عشاء على شرف الرئيس الاذربيجاني وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا في فيلنيوس

فيلنيوس، 22 مايو، (أذرتاج) باسم رئيس جمهورية ليتوانيا كيتاناس ناوسيدا وقرينته ديانا ناوسيدين، أقيمت مأدبة عشاء رسمية على شرف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا في فيلنيوس في 22 مايو.

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