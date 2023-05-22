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    أخبار رسمية


    عقد منتدى الأعمال الأذربيجاني الليتواني في فيلنيوس

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٤]

    فيلنيوس، 22 مايو، (أذرتاج)

    يعقد اليوم منتدى الأعمال الأذربيجاني الليتواني في فيلنيوس بمشاركة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية ليتوانيا كيتاناس ناوسيدا.

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