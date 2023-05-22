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    اقتصاد


    زيادة الناتج المحلي الإجمالي في قطاعي النفط والغاز 97.1 %

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٨]
    زيادة الناتج المحلي الإجمالي في قطاعي النفط والغاز 97.1 %

    باكو، 22 مايو، (اذرتاج)

    ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في قطاعي النفط والغاز بنسبة 97.1 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022 وبلغ 17 مليارا و316.2 مليون مانات.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية ان القيمة المضافة في قطاعي النفط والغاز للاقتصاد ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة.

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