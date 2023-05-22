السيدة الأولى الأذربيجانية مهربان علييفا تتعرف على مكتبة ليتوانيا الوطنية

باكو، 22 مايو، أذرتاج

تعرفت السيدة الأولى الأذربيجانية مهربان علييفا برفقة السيدة الأولى الليتوانية ديانا ناؤسيديني في 22 مايو اليوم على مكتبة ليتوانيا الوطنية باسم مارتيوناس مازويوداس.

وأحيطت السيدة الأولى مهربان علييفا علما بفعاليات المكتبة.

وقيل إن جوانب فعاليات المكتبة الرئيسية هي جمع التراث الكتابي الثقافي لشعب ليتوانيا وحمايتها للأجيال القادمة والمساعدة لعرضها على المجتمع ويحفظ في رصيد المكتبة على حوالي 7 ملايين منتجات طباعة ووثائق أخرى.

وفي المكتبة 7 صالات مختصة للقراءة و3 مراكز للبحوث في الوثائق الأرشيفية والكتب النادرة والمخطوطات وغيرها.

وتتعاون المكتبة مع مختلف مؤسسات ومنظمات المكتبة الوطنية والدولية.

وفي ختام الجولة التفقدية التقطت صورة تذكارية.

ثم شاهد الضيوف مقطع فيديو حول فعاليات المكتبة.

وفي الختام أهديت باسم السيدة الأولى مهربان علييفا كتب في ثقافة أذربيجان وفنونها الجميلة وتأريخها وكذلك عن قراباغ وشوشا.