الرئيس إلهام علييف: توقيع معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا لا مناص منه

باكو، 22 مايو، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بيان أدلى به للصحافة في 22 مايو في فيلنيوس مع نظيره الليتواني كيتاناس ناؤسيدا إننا اليوم تبادلنا الآراء تبادلا موسعا حول الشؤون الإقليمية أيضا وأحطت الرئيس الليتواني علما بمفاوضات السلام الأذربيجانية الأرمينية ونأمل في أن إجراء مفاوضات السلام يأتي بسلام طويل الأجل إلى القوقاز في نهاية المطاف.

وأعاد رئيس الدولة للذاكرة في بيانه مرة أخرى أن أراضي أذربيجان كانت للسنوات الطويلة نحو 30 سنة تحت احتلال أرمينيا مفيدا "أن مليون أذربيجاني اصبحوا لاجئين ونازحين من مسقط رؤوسهم جراء هذا الاحتلال وكان نحو 20 في المائة من أراضينا تحت الاحتلال ويمكن القول بأن كل البنية التحتية والمباني بما فيه الاثار التاريخية صارت مدمرة تدميرا من قبل المحتلين ونحسب أن توقيع معاهدة سلام لا مناص منه ونسعى من جانبنا إلى بذل جهود بناءة من اجل التوصل إلى هذا الغرض وطبعا يجب على معاهدة السلام هذه أن تحتوي المعايير والمبادئ الدولية."