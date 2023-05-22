ليتوانيا وأذربيجان تبديان اهتماما كبيرا لإنشاء أنواع الطاقة المتجددة

باكو، 22 مايو (أذرتاج)

أجرينا اليوم تبادل الآراء حول انشاء أنواع الطاقة المتجددة سواء في ليتوانيا او في أذربيجان. رأينا اننا نسير جنبا الى جنب في هذا المجال بالكاد.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الليتواني كيتاناس ناوسيدا في فيلنيوس في 22 مايو.

أضاف الرئيس علييف ان ليتوانيا وكذلك أذربيجان تبديان اهتماما كبيرا جدا لهذا القطاع. اعتقد ان التعاون الثنائي سيتم في هذا المجال أيضا في المستقبل.