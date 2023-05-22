الرئيس إلهام علييف: صدقنا اليوم مرة أخرى على شراكتنا الاستراتيجية مع ليتوانيا

باكو، 22 مايو، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بيان أدلى به للصحافة في 22 مايو في فيلنيوس مع نظيره الليتواني جيتاناس ناؤسيدا إننا ناقشنا عددا كثيرا من الشؤون المهمة خلال تبادل الآراء الموسع اليوم وصدقنا مرة أخرى على شراكتنا الاستراتيجية وكان الرئيس ناؤسيدا في زيارة رسمية في أذربيجان خلال العام الماضي ونني أزور رسميا ليتوانيا وقد التقينا في دافوس في أوائل العام الجاري أيضا. وأعني أن هذا يدل على حد ذاته على أننا نجري حوارا سياسيا فاعلا جدا بيننا وهذا الحوار يستكمل بنتائج ملموسة.

وشدد الرئيس إلهام علييف على أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها على المستوى السياسية تؤثر إيجابيا على سائر المجالات كلها أيضا مفيدا "أننا نأمل كثيرا في أن الأعمال في الاقتصاد والتجارة سوف تسير في السنوات المقبلة بسرعة مثلما هي في المستوى السياسية وأنا متأكد من أن منتدى الأعمال الذي ينظم اليوم يأتي خطوة مهمة تتخذ في هذا المجال."