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    أخبار رسمية


    اجتماع بين رئيس اذربيجان ورئيسة وزراء ليتوانيا في فيلنيوس

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:٢٠]

    فيلنيوس، 22 مايو، (أذرتاج)

    بدأ اجتماع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيسة وزراء جمهورية ليتوانيا إنجريد شمعونيت.

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