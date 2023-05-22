اجتماع بين رئيس اذربيجان ورئيسة وزراء ليتوانيا في فيلنيوس

فيلنيوس، 22 مايو، (أذرتاج) بدأ اجتماع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيسة وزراء جمهورية ليتوانيا إنجريد شمعونيت.

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