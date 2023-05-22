إلهام علييف: نشكر ليتوانيا على جهودها لتطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان

باكو، 22 مايو (أذرتاج)

في إطار تعاوننا الثنائي مع ليتوانيا، تلعب العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان أيضًا دورًا مهمًا، ونعرب عن امتناننا لليتوانيا على الجهود الرامية إلى تطوير هذه العلاقات.

وبحسب أذرتاج، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ذلك في 22 مايو في تصريح صحفي مع رئيس ليتوانيا كيتاناس نوسيدا في فيلنيوس.

في إشارة إلى أنه بعد شهرين من زيارة رئيس ليتوانيا لبلدنا في مايو من العام الماضي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة بين المفوضية الأوروبية وأذربيجان في باكو، شدد رئيس الدولة على أن هذه المذكرة يتم تنفيذه بنجاح: "تتخذ أذربيجان خطوات جادة للغاية لنقل الغاز الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية. إن حجم الغاز المنقول، أي تصدير الغاز يتزايد كل عام وسيستمر في النمو ".