أذربيجان: 3 حالات إصابة بكورونا في 22 مايو

باكو، 22 مايو، (اذرتاج)

سجلت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان نتيجة الإصابة بالفيروس في 22 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و735 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 821 ألف و386 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و272 مريض منهم ويستمر علاج 77 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 714 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و612 ألف و419 فحص طبي.