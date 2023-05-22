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    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 22 مايو

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٣]
    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 22 مايو

    باكو، 22 مايو، (اذرتاج)

    لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان في 22 مايو، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.

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