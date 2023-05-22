سكة حديد رشت – استارا قد تشغل في حلول عام 2027

باكو، 22 مايو (أذرتاج)

سيستكمل انشاء سكة الحديد رشت – أستارا، وهي جزء من أجزاء ممر النقل "شمال – جنوب"، سيتم تشغيله بحلول عام 2027.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب رئيس الوزراء الروسي اندري بيلوسوف.

وأضاف ان انشاء السكة الحديدية سيستغرق 4 سنوات. حاليا تجرى الاعمال التصميمية والجيولوجية في المشروع.

ويبلغ طول خط سكة الحديد المطلوب بناؤه ما بين مدينتي "رشت - أستارا" نحو 170 كم، ومع استكمال بناء هذا الجزء يتم ربط جميع الأجزاء البرية لممر النقل الدولي "شمال- جنوب"، ما سيزيد الكفاءة والفاعلية الاقتصادية لطريق النقل عبر المنطقة المحيطة ببحر الخزر.