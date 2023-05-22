  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    سكة حديد رشت – استارا قد تشغل في حلول عام 2027

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٨:٤٠]
    سكة حديد رشت – استارا قد تشغل في حلول عام 2027

    باكو، 22 مايو (أذرتاج)

    سيستكمل انشاء سكة الحديد رشت – أستارا، وهي جزء من أجزاء ممر النقل "شمال – جنوب"، سيتم تشغيله بحلول عام 2027.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب رئيس الوزراء الروسي اندري بيلوسوف.

    وأضاف ان انشاء السكة الحديدية سيستغرق 4 سنوات. حاليا تجرى الاعمال التصميمية والجيولوجية في المشروع.

    ويبلغ طول خط سكة الحديد المطلوب بناؤه ما بين مدينتي "رشت - أستارا" نحو 170 كم، ومع استكمال بناء هذا الجزء يتم ربط جميع الأجزاء البرية لممر النقل الدولي "شمال- جنوب"، ما سيزيد الكفاءة والفاعلية الاقتصادية لطريق النقل عبر المنطقة المحيطة ببحر الخزر.

     

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:١٢]
    كوبيا والوكالة الليتوانية للابتكارات توقعان على مذكرة تعاون في فيلنيوس
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
    بنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 23 مايو
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٧]
    تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس 112 مليون دولار
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٢٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم