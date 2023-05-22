باكو: بطولة العالم للتايكوندو تنطلق في 29 مايو

باكو، 22 مايو (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج ان أذربيجان تستضيف النسخة الـ26 لبطولة العالم للتايكوندو في "باكو كريستال هول"، المصادفة في الذكرى الخمسين لإنشاء الاتحاد العالمي للتايكوندو، بحضور اكثر من ألفي ضيف.

سـتأتي أذربيجان هي السابعة من بين البلدان التي استضافت هذه البطولة منذ انطلاقها بعد ألمانيا والدنمارك واسبانيا واليونان وروسيا وبريطانيا العظمى.

سيتنافس في البطولة اقوى اللاعبين من كل انحاء العالم في 16 فئة وزنية. سيحصل اللاعب، الذي سيفوز بطولة العالم، على 140 نقطة. قد تم تسجيل حوالي ألف لاعب من 145 بلد. ومن المقرر ان يقام حفل استقبال مهيب بمناسبة البطولة. ستستغرق المسابقة لمدة 7 أيام.