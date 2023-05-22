الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا يتجولان في المدينة القديمة في فيلنيوس

باكو، 22 مايو (أذرتاج)

تجول الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في المدينة القديمة في فيلنيوس في 22 مايو.

تعرف الرئيس والسيدة قرينته على تاريخ المدينة القديمة لفيلنيوس، بحسب ما ذكرت وكالة أذرتاج. قيل ان هذا الجزء القديم للمدينة ادرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1994 تقديرا لقيمته العالمية وأصالتها.

وكان الرئيس إلهام علييف قد وصل برفقة قرينته السيدة مهريبان علييفا إلى ليتوانيا في زيارة رسمية له في 21 مايو.