مهربان علييفا تشكر الجانب الليتواني في حسابها على انستغرام

باكو، 22 مايو (أذرتاج)

أعربت السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا، في تدوينة لها في انستغرام، عن شكرها للجانب الليتواني على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، بحسب ما أفادت أذرتاج.