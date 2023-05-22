  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    مهربان علييفا تشكر الجانب الليتواني في حسابها على انستغرام

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٩:٢٨]
    مهربان علييفا تشكر الجانب الليتواني في حسابها على انستغرام

    باكو، 22 مايو (أذرتاج)

    أعربت السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا، في تدوينة لها في انستغرام، عن شكرها للجانب الليتواني على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، بحسب ما أفادت أذرتاج.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٢٨]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (يتم تحديثه)
    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٠١]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيسة برلمان مونتنغرو (يتم تحديثه)
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٩:٤٧]
    الرئيس الأذربيجاني ينهي زيارته الرسمية الى ليتوانيا
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٩:٣٧]
    الرئيس إلهام علييف يزور النصب التذكاري لشهداء حرب استقلال ليتوانيا