القوات البحرية العسكرية اجرت تدريبات تكتيكية

باكو، 22 مايو (أذرتاج)

وفقًا لخطة التدريب لعام 2023 التي وافق عليها وزير الدفاع الأذربيجاني، الجنرال ذاكر حسنوف، أجريت تدريبات تكتيكية في القوات البحرية، حسبما أفادت وزارة الدفاع لأذرتاج.

وفقا لخطة التدريبات، غادرت السفن موقع القاعدة في حالة تأهب وأنجزت مهام قتالية في حماية البنية التحتية للطاقة والدفاع عنها في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر.

كما أنجزت وحدات القوات البحرية مهام تدمير الجماعات الإرهابية التخريبية في البحر وتنظيم الدفاع تحت الماء لمكافحة التخريب.

أظهر الأفراد العسكريون في القوات البحرية احترافية عالية في التدريبات التي ركزت على تحسين مهارات القادة والمقرات في القيام بأنشطة مشتركة مع الكوماندوز البحري، وتنظيم الأنشطة القتالية، وإدارة القوات في القتال أثناء تنفيذ المهام في ظروف مختلفة.