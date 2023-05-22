الرئيس إلهام علييف يزور النصب التذكاري لشهداء حرب استقلال ليتوانيا

فيلنيوس، 22 مايو، (أذرتاج) قام رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا بزيارة النصب التذكاري لشهداء حرب استقلال لجمهورية ليتوانيا في فيلنيوس. أفادت وكالة أذرتاج أن حرس الشرف قد اصطف هنا تكريما لمقدم رئيس أذربيجان. ووضع الرئيس إلهام علييف إكليلا من الزهور أمام النصب.

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