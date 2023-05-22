رئيس الوزراء يستقبل رئيسة برلمان مونتنغرو

باكو، 22 مايو (أذرتاج)

استقبل رئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف رئيسةَ برلمان الجبل الأسود دانيلا جوروفيتس على هامش زيارتها الى البلد في 22 مايو.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ان الطرفين أعربا عن ارتياحهما للمستوى الرفيع للعلاقات بين أذربيجان ومونتنغرو في المجالات المختلفة.

كذلك اشيد بدور البرلمانين في التنمية الشاملة للعلاقات بين البلدين.

كما نوقشت في اللقاء آفاق توسيع التعاون المفيد بين البلدين في شتى المجالات.