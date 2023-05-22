الرئيس الأذربيجاني ينهي زيارته الرسمية الى ليتوانيا
AzerTAg.az
٢٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٩:٤٧]
باكو، 22 مايو (أذرتاج)
أنهى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف زيارته الرسمية الى جمهورية ليتوانيا في 22 مايو.
أفادت أذرتاج ان حرس الشرف قد اصطف في ارض مطار فيلنيوس الدولي المزين بأعلام كلا البلدين، تقديرا لمقدم رئيس أذربيجان.
وكان في وداع الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا في ارض المطار، كبار مسئولين ليتوانيين.
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