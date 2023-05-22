الرئيس الليتواني: زيارة الرئيس إلهام علييف ستعطي دفعة نوعية للعلاقات بين البلدين

باكو، 22 مايو (أذرتاج)

ستعطي زيارة الرئيس إلهام علييف زخما إيجابيا جديدا للعلاقات بين أذربيجان وليتوانيا.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الليتواني كيتاناس نوسيدا في مؤتمر صحفي مشترك عقده في 22 مايو في فيلنيوس.

أكد الرئيس الليتواني أنه خلال زيارته لأذربيجان قبل عام، أجريت مناقشات مهمة لتعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك العلاقات في المجالين الاقتصادي والتعليمي، بحسب ما قال الرئيس الليتواني.

وأضاف "اليوم، السيد الرئيس علييف وأنا سنفتتح منتدى الأعمال الليتواني الاذربيجاني الثاني. أنا متأكد من ظهور فرص جديدة في المجال الاقتصادي على هذه المنصة. في الوقت نفسه، تم التوقيع اليوم على اتفاقيات تعاون بين ليتوانيا وأذربيجان في مجال البيئة والشباب وانفاذ القانون. سيعطي هذا دفعة مهمة لتنمية علاقاتنا الثنائية ".