المرشح الثالث ‎سنان أوغان يعلن دعمه للرئيس أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات

باكو، 22 مايو (أذرتاج)

صرح المرشح الرئاسي عن "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان انه يعلن عن دعمه للرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

"أعلن أننا سندعم مرشح تحالف الرئيس السيد رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة أنقرة اليوم الاثنين.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وقليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال قليجدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات الجمعة.