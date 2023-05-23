قرية أفنديلار لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 23 مايو (أذرتاج)

تقع أفنديلار توماس لمحافظة قوبادلي في ضفة نهر هاكاري في سهل إنجه.

احتلت القريةُ من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. ودمر الوحشيون الأرمن هذه القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية من قبل الجيش الأذربيجاني الباسل في 25 أكتوبر إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.