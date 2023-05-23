  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    قرية أفنديلار لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)

    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 23 مايو (أذرتاج)

    تقع أفنديلار توماس لمحافظة قوبادلي في ضفة نهر هاكاري في سهل إنجه.

    احتلت القريةُ من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. ودمر الوحشيون الأرمن هذه القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الأذربيجاني الباسل في 25 أكتوبر إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

     

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية داغتوماس لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال (صور) باكو،
    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية يوخاري سيدأحمدلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور)
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية تشاي توماس لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)
    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية يوخاري عبدرحمانلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور)
    قرية أفنديلار لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية أفنديلار لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية أفنديلار لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية أفنديلار لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية أفنديلار لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية أفنديلار لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور) قرية أفنديلار لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)