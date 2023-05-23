بدء زيارة رئيس الأركان الاذربيجاني الى باكستان

باكو، 23 مايو، (اذرتاج)

بدأت الزيارة الرسمية للنائب الأول لوزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للجيش الاذربيجاني الجنرال كريم ولييف والوفد المرافق له يوم 23 مايو إلى جمهورية باكستان الإسلامية تلبية لدعوة رئيس أركان الجيش الجنرال عاصم منير.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه في إطار الزيارة، من المقرر أن يلتقي الجنرال كريم ولييف بالقيادة العسكرية الباكستانية، بالإضافة إلى زيارة عدد من المؤسسات العسكرية.